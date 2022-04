Opening Bell in diretta – Nucleare? Il vero allarme è il covid cinese

Mentre salgono i toni a livello internazionale la vera preocupazione per i mercati finanziari è creata dalla crescita dei casi di covid in Cina e da come viene gestita da Pechino. Quasi chiuso il porto di Shangai, il più grande al mondo. Ccrescono i rischi per un eventuale ulteriore blocco della catena produttiva mondiale e quindi dell’inflazione. Elon Musk e Twitter? Cosa può significare dal punto di vista delle comunicazioni commerciali?