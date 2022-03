Opening Bell in diretta alle 17:00 – Mercati sull’altalena, ma nessuno si diverte

Alle ore 17:00 il nuovo appuntamento con la trasmissione di Wall Street Italia – Opening Bell. Curata a quattro mani da Leopoldo Gasbarro e Massimo Intropido, la trasmissione ha l’obiettivo di raccontare i temi della finanza nazionale ed internazionale in chiave semplice, ma anche molto analitica.

L’approfondimento di oggi è orientato ad analizzare le risposte dei mercati finanziari agli eventi di ieri: BCE, dati inflazione americana e fallimento degli incontri per cercare di sospendere il conflitto in Ucraina. Emergono nuovi spazi di manovra per poter arrivare ad un’eventuale tregue ma cresce anche l’apprensione per l’allarme dell’OMS su possibili agenti patogeni presenti all’interno di laboratori ucraini.