Opening Bell – In attesa della Fed

In diretta oggi alle 14:30 la nuova puntata di Opening Bell a cura di Leopoldo Gasbarro e Massimo Intropido. Con loro oggi un nuovo ospite: Fulvio Italiano, Presidente e cofounder di BDB Network. Una struttura unica nel suo genere perché in grado di fare Business Development e di assistere le aziende in tutte le necessità operative senza dover far viaggiare persone.

Tama di oggi sarà il crollo dei titoli tecnologici tramite la valutazione del momento di difficoltà dei titoli in attesa della riunione della Federal reserve di mercoledì.