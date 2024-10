Open Financial Week, da Bari la 10^ edizione tra globalizzazione, tech ed Esg

La decima edizione della Open Financial Week prende il via, consolidando il suo ruolo di evento di riferimento nel panorama finanziario pugliese. Quest’anno, con due spin-off a Lecce e Matera oltre che a Bari, la manifestazione organizzatada Fideuram e Sanpaolo Invest si conferma come appuntamento imperdibile per consulenti finanziari e investitori. Globalizzazione, Tecnologia e Sostenibilità sono i temi chiave di questa edizione, che vede la partecipazione di esperti di fama internazionale e imprenditori locali. Un’occasione unica per esplorare le sfide e le opportunità del futuro, tra conferenze di alto profilo e momenti di intrattenimento esclusivi.

L’evento storico

È in corso la decima edizione della Open Financial Week, un evento storico per Bari che quest’anno può contare su due spin-off, a Lecce e Matera. Questa manifestazione – organizzata dalle reti di consulenti finanziari Fideuram e Sanpaolo Invest con i Manager Mauro Santoro, Angelo Valenzano e Lorenzo Ficocelli Varracchio – si conferma come un appuntamento imprescindibile per professionisti e investitori del settore finanziario. Ha aperto i lavori Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram ISPB.

I temi principali

Globalizzazione, tecnologia e sostenibilità sono alcuni dei temi principali di questa edizione, con un ricco programma di conferenze e tavole rotonde. Esperti di scenari globali e imprenditori locali condividono le loro esperienze e discutono delle sfide e delle opportunità che il futuro potrà offrire. Una tre giorni per rivisitare, attraverso la tecnologia e il fattore umano, alcune delle storie di successo imprenditoriale del territorio pugliese, dimostrando che l’innovazione e le persone sono essenziali per raggiungere risultati straordinari. Gli incontri, organizzati in collaborazione con le società di gestione del risparmio Fideuram ISPB AM SGR, Aberdeen, Amundi, BlackRock, Goldman Sachs, Pimco e Lombard Odier, sono moderate da Giuseppe Riccardi, Amministratore Delegato di Fondi&Sicav.

Il programma completo

Di seguito il programma completo:

Lecce, 2 ottobre, ore 20.00 – Teatro Apollo : interventi di Aberdeen e Pimco (Matteo Buonomini e Lorenzo Fabiani), con la partecipazione dell’imprenditore Giancarlo Negro, CEO di LINKS SpA. A seguire il concerto di Walter Ricci & Karima; un duo musicale che reinterpreta con passione le canzoni italiane e internazionali più famose.

: interventi di Aberdeen e Pimco (Matteo Buonomini e Lorenzo Fabiani), con la partecipazione dell’imprenditore Giancarlo Negro, CEO di LINKS SpA. A seguire il concerto di Walter Ricci & Karima; un duo musicale che reinterpreta con passione le canzoni italiane e internazionali più famose. Matera, 3 ottobre, ore 20.00 – Teatro Comunale Guerrieri: interventi di Goldman Sachs e Lombard Odier (Emanuele Negro e Giancarlo Fonseca) con la partecipazione dell’imprenditore Michele Motta, Amministratore Delegato di V.I.M. SRL. A seguire il concerto di Raffaello Tullo con l’Orchestra Filarmonica Pugliese nello spettacolo “SConcerto”. Un evento musicale che combina musica classica e moderna con momenti comici e sorprendenti, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

interventi di Goldman Sachs e Lombard Odier (Emanuele Negro e Giancarlo Fonseca) con la partecipazione dell’imprenditore Michele Motta, Amministratore Delegato di V.I.M. SRL. A seguire il concerto di Raffaello Tullo con l’Orchestra Filarmonica Pugliese nello spettacolo “SConcerto”. Un evento musicale che combina musica classica e moderna con momenti comici e sorprendenti, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Bari, 4 ottobre, ore 20.00 – Teatro Petruzzelli: interventi di Amundi e BlackRock (Paolo Proli e Davide Tagliaferri). A seguire un concerto di Walter Ricci, Nicky Nicolai e Nick The Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo.

L’opportunità per la Puglia