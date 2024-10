Online il numero di ottobre di “ETF News”: ETF, presente e futuro degli investimenti

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di ottobre 2024.

Questo numero della newsletter mensile “ETF News” è un’edizione speciale che uscirà anche in modalità cartacea in occasione dell’evento Fee-Only Summit 2024, che si terrà a Verona il 29 e 30 ottobre. Abbiamo colto l’opportunità per approfondire le nuove tendenze sul mondo degli ETF, con il contributo degli esperti più autorevoli del settore.

Si parte con l’evoluzione del mercato degli ETF, evidenziando come questi strumenti finanziari siano sempre più utilizzati dai consulenti finanziari per costruire portafogli diversificati e personalizzati per i clienti. Luca Lixi e Matteo Cadei, consulenti finanziari indipendenti, mettono in risalto la crescente adozione degli ETF nel loro lavoro quotidiano, grazie alla loro capacità di offrire diversificazione a costi ridotti. Parallelamente, si analizzano i dati relativi al patrimonio investito in ETF quotati su Borsa Italiana, che a fine settembre ha superato i 139 miliardi di euro, con un turnover complessivo di quasi 74 miliardi di euro da inizio anno. Viene fatto il punto sullo stato del mercato ETF in Italia, confermando il ruolo centrale di Borsa Italiana nel sostenere la crescita di questo settore.

Si passa poi ad approfondisce le prospettive future degli ETF, ponendo l’accento sull’importanza della consulenza finanziaria indipendente. L’evento Fee-Only Summit 2024, organizzato da Consultique, viene descritto come un’opportunità chiave per discutere le strategie di gestione degli ETF e i prodotti finanziari innovativi. La crescita della consulenza indipendente in Italia è analizzata anche da NAFOP, l’Associazione dei Consulenti Finanziari Autonomi, che sottolinea come questo modello stia guadagnando terreno grazie all’aumento della domanda da parte dei risparmiatori. In questo contesto, Quantalys, una fintech attiva nel supporto ai consulenti finanziari, analizza l’impatto della tecnologia e dell’intelligenza artificiale sul settore, evidenziando come sempre più consulenti adottino piattaforme fintech per migliorare l’esperienza del cliente e ottimizzare la gestione dei portafogli.

L'ultima parte è dedicata all'analisi di specifici prodotti ETF e strategie di investimento avanzate. Investlinx presenta i suoi ETF attivi, che combinano i vantaggi della gestione attiva con quelli della struttura passiva degli ETF, e annuncia i suoi piani di espansione nei mercati di Germania e Regno Unito. BlackRock, attraverso l'intervista a Luca Giorgi, discute i trend emergenti per il 2024, tra cui la crescita degli investimenti in tecnologia e intelligenza artificiale, oltre all'interesse per gli ETF obbligazionari. Infine, Franklin Templeton presenta la sua gamma di ETF innovativi, con un particolare focus sugli strumenti legati alla sostenibilità (ESG) e ai mercati emergenti, esplorando come gli ETF stiano evolvendo da semplici strumenti passivi a soluzioni sofisticate in grado di soddisfare le esigenze degli investitori moderni.