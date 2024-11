Online il numero di novembre di “ETF News”: Robeco arriva in Europa con i primi ETF attivi

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di novembre 2024.

In questo numero della newsletter “ETF News” si evidenzia che il mese di ottobre ha segnato un periodo di forte crescita per il mercato degli ETF, con un incremento dei flussi netti e un patrimonio complessivo che ha superato i 142 miliardi di euro sul segmento ETFplus di Borsa Italiana. Questo trend positivo si è verificato in un contesto di attesa per eventi importanti come le elezioni presidenziali americane e il meeting della Federal Reserve. La media giornaliera di scambi e controvalori ha registrato un incremento rispetto a settembre, con i prodotti WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily e Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap tra i più scambiati.

All’interno dell’analisi ETF Insight, si evidenzia come i mercati emergenti abbiano performato diversamente tra loro, con un aumento del 14,1% da inizio anno. Tuttavia, non tutte le economie hanno registrato risultati positivi: mentre l’India e Taiwan si sono distinte per una crescita rispettivamente del 18,2% e 37,9%, l’America Latina e la Cina hanno vissuto periodi più difficili. L’analisi è stata arricchita dal contributo dell’ufficio studi Quantalys, una società specializzata nella fornitura di dati e nell’analisi finanziaria, che supporta i professionisti nella costruzione di portafogli diversificati grazie a un database indipendente.

Una delle storie più rilevanti di ottobre riguarda l’asset manager olandese Robeco, che ha lanciato i suoi primi ETF attivi sul mercato europeo. Con l’approccio innovativo degli ETF 3D, Nick King, head of ETF di Robeco, ha spiegato la gestione attiva si unisce alla sostenibilità, bilanciando rendimento, rischio e considerazioni ambientali. Uno dei prodotti più interessanti è il Dynamic Theme Machine ETF, che utilizza l’intelligenza artificiale per individuare e seguire nuovi temi emergenti, adattandosi ai cambiamenti del mercato in tempo reale.

La newsletter riporta anche notizie sugli ultimi lanci di ETF di alcuni tra i più importanti asset manager. Invesco ha introdotto il primo ETF MSCI World Equal Weight in Europa, offrendo un’esposizione globale meno concentrata e quindi meno soggetta a rischi di concentrazione. UTI International ha invece portato sul mercato italiano un ETF dedicato ai titoli di Stato indiani, mentre Janus Henderson ha lanciato il suo primo ETF attivo in Europa, focalizzato sulle migliori opportunità del mercato giapponese. Infine, Franklin Templeton ha ampliato la propria offerta con tre nuovi ETF sui mercati emergenti, tra cui uno che esclude la Cina per fornire un’esposizione più mirata.