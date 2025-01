Online il numero di gennaio di “ETF News”: Trump e la possibile rinascita dei tematici

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di gennaio 2024.

Nell’ultimo numero della newsletter “ETF News” emerge che, a fine dicembre 2024, il mercato degli ETF sul segmento ETFplus di Borsa Italiana ha registrato asset under management (AUM) pari a 150,8 miliardi di euro, con una crescita delle masse gestite nell’obbligazionario e nell’azionario dei Paesi emergenti. Il contesto economico, con i tagli dei tassi della Bce e della Fed, ha contribuito a un incremento del turnover, che nel 2024 ha raggiunto un totale di 106 miliardi di euro. Gli ETF su mercati sviluppati rappresentano il 47,5% degli AUM totali, il segmento obbligazionario resta il secondo più rilevante con il 33%. Il mese di dicembre ha fatto registrare una dinamica positiva in termini di raccolta netta, ma l’effetto prezzi è stato negativo.

All’interno dell’analisi ETF Insight, si evidenzia come il settore della difesa continui a offrire prospettive interessanti per il 2025, grazie anche alle politiche della nuova amministrazione Trump che dovrebbero incentivare gli investimenti nelle aziende del comparto. In tale contesto, l’industria del risparmio gestito sta rafforzando l’offerta tematica per investire nell’aerospazio, nella difesa e nella sicurezza informatica. L’analisi è arricchita dal contributo dell’ufficio studi Quantalys, società specializzata nella fornitura di dati e nell’analisi finanziaria, che supporta i professionisti nella costruzione di portafogli diversificati grazie a un database indipendente.

Il ritorno di Donald Trump potrebbe innescare in generale una rinascita degli ETF tematici, con focus su semiconduttori, AI, robotica, sicurezza e difesa, criptovalute e blockchain, aerospazio, mobilità autonoma ed efficienza energetica. Questa la view di Rahul Bhushan, global head of Index di ARK Invest Europe, secondo il quale molti di questi temi vedranno in prima linea società a media capitalizzazione dall’elevato potenziale di crescita. Tra le potenziali sorprese, l’energia sostenibile grazie anche al coinvolgimento di Elon Musk.

Infine, i principali asset manager hanno introdotto nuovi ETF e annunciato traguardi significativi. Amundi ha lanciato quattro ETF, di cui tre esposti alle azioni statunitensi e uno all’equity globale. Robeco ha quotato su Borsa Italiana la sua prima linea di ETF attivi, mentre HANetf ha superato i 5 miliardi di euro di asset in gestione in Europa. Infine, Bitwise Asset Management ha annunciato la quotazione su XETRA di un ETP che offre l’esposizione alla criptovaluta nativa di Solana, SOL. Queste iniziative riflettono la crescente attenzione verso strumenti flessibili e mirati.