Online il numero di febbraio di “ETF News”: Dai consulenti al retail, la platea di Vanguard in Italia

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di febbraio 2025.

In questo numero della newsletter ETF News, si evidenzia che nel mese di gennaio 2025 il mercato degli ETF sul segmento ETFplus di Borsa Italiana ha registrato una crescita solida, con asset under management (AUM) che hanno raggiunto i 157,98 miliardi di euro e un turnover mensile superiore ai 12 miliardi. Il contesto economico, segnato dalla volatilità sui mercati azionari e obbligazionari in seguito ai cambi di prospettive sui tassi della Fed, ha favorito un incremento della domanda di strumenti diversificati. Gli ETF su mercati sviluppati rappresentano quasi il 48% degli AUM totali, seguiti dagli obbligazionari con il 32,6%. Gli ETC/ETN, invece, si attestano al 5,9% del mercato.

All’interno dell’analisi ETF Insight, l’attenzione si concentra sul mercato dell’oro, che ha raggiunto un nuovo massimo storico di 2.942 dollari l’oncia l’11 febbraio. Il rally del metallo prezioso è stato alimentato dalle tensioni geopolitiche, dall’inflazione ancora persistente e dall’aumento delle riserve auree da parte delle banche centrali. Secondo l’Ufficio Studi Quantalys, il trend positivo potrebbe proseguire nel 2025, sostenuto dalla domanda istituzionale e dalla maggiore incertezza macroeconomica. Gli ETC sull’oro si confermano tra gli strumenti più ricercati dagli investitori, grazie alla loro capacità di offrire protezione nei periodi di instabilità.

Una delle storie più rilevanti di questo mese riguarda Vanguard, che prosegue il suo percorso di crescita in Italia, con masse in gestione pari a 15 miliardi di euro e una raccolta netta di oltre 3,5 miliardi nel 2024. La società sta ampliando la sua offerta per il segmento retail e rafforzando il supporto ai consulenti finanziari attraverso strumenti educativi e nuove soluzioni di investimento. L’obiettivo per il 2025 è consolidare la leadership negli ETF multi-asset, con particolare attenzione alla gamma LifeStrategy, che ha già raccolto oltre 150 milioni di euro. Simone Rosti, responsabile per l’Italia e il Sud Europa di Vanguard, ha illustrato le strategie future della società.

Infine, il mondo degli ETF continua a evolversi con il lancio di nuove strategie da parte dei principali asset manager. Invesco ha introdotto il primo ETF Equal Weight basato su swap, offrendo un’alternativa all’approccio tradizionale di ponderazione. Franklin Templeton ha ampliato la sua gamma con un nuovo ETF sui dividendi USA, mentre Fidelity ha lanciato due ETF “Quality Value”, progettati per offrire esposizione a titoli con valutazioni interessanti e criteri ESG. Goldman Sachs AM ha fatto il suo ingresso nel mercato europeo degli ETF attivi con due strategie focalizzate su obbligazioni corporate Investment Grade. Queste iniziative dimostrano il crescente interesse verso soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto.