Online il numero di dicembre di “ETF News”: VanEck e il suo nuovo capitolo italiano

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di dicembre 2024.

In questo numero della newsletter “ETF News” si evidenzia che nel mese di novembre 2024, il mercato degli ETF sul segmento ETFplus di Borsa Italiana ha registrato risultati record con asset under management (AUM) pari a 151 miliardi di euro e flussi netti in forte crescita. Il contesto economico, caratterizzato da una ripresa dell’azionario statunitense, del dollaro e delle criptovalute dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, ha contribuito a un incremento del turnover giornaliero a 544 milioni di euro. Gli ETF su mercati sviluppati rappresentano quasi il 48% degli AUM totali, mentre il segmento obbligazionario è il secondo più rilevante. Nonostante il calo degli ETC/ETN, novembre ha segnato un nuovo picco annuale per i flussi netti.

All’interno dell’analisi ETF Insight, si evidenzia come nel 2024, le small cap statunitensi hanno guidato il rally di mercato, beneficiando di un contesto macroeconomico favorevole e della vittoria di Donald Trump. Gli ETF su small cap USA hanno registrato rendimenti superiori rispetto ad altre aree geografiche, grazie anche alle aspettative di tagli dei tassi di interesse e a politiche pro-business. Tuttavia, le small cap europee e dell’area euro hanno mostrato performance deboli. Gli investitori stanno rivalutando le opportunità offerte da questo segmento, considerato ancora sottovalutato rispetto al mercato complessivo. L’analisi è stata arricchita dal contributo dell’ufficio studi Quantalys, una società specializzata nella fornitura di dati e nell’analisi finanziaria, che supporta i professionisti nella costruzione di portafogli diversificati grazie a un database indipendente.

Una delle storie più rilevanti di novembre riguarda VanEck che ha consolidato la sua presenza in Italia con l’apertura di una filiale a Milano, definita un passo strategico per servire meglio i clienti locali e sfruttare la crescita del mercato italiano degli ETF. La società, con una crescita media annua del 28% in Europa, si distingue per l’innovazione e l’attenzione ai trend emergenti, come criptovalute e difesa. Il successo del 2024, segnato da una raccolta record in Europa, prepara la strada a ulteriori espansioni nel 2025. Salvatore Catalano, head of sales Italy di VanEck, ha

raccontato a ETF News la nuova storia italiana.

Infine, i principali asset manager hanno introdotto nuovi ETF con strategie innovative per cogliere tendenze di lungo periodo. Invesco ha lanciato tre ETF tematici su intelligenza artificiale, cybersicurezza e difesa, basati su benchmark avanzati di Kensho. BNP Paribas AM ha presentato la gamma “Active ESG” con ETF azionari sostenibili conformi all’articolo 8 del regolamento SFDR, combinando approcci tradizionali con integrazione ESG attiva. Janus Henderson ha ampliato la sua offerta con un ETF ad alta convinzione su titoli paneuropei, mentre JPMorgan AM ha introdotto due nuovi ETF della gamma Equity Premium Income, puntando su strategie orientate al reddito già molto apprezzate negli Stati Uniti. Queste iniziative riflettono la crescente attenzione verso strumenti flessibili e mirati.