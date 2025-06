Puntare sui bond dell’Arabia Saudita per permettere agli investitori in euro di accedere alle opportunità offerte dal Regno – tra crescita attesa, rating in miglioramento e spinta alle emissioni – riducendo la volatilità valutaria e il rischio di perdite. Questo l’obiettivo del nuovo fondo SPDR JP Morgan Saudi Arabia Aggregate UCITS ETF – Hedged di State Street Global Advisors, appena quotato a Piazza Affari.

Il nuovo fondo State Street

In particolare, il nuovo fondo, mira a replicare l’indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate, sviluppato in stretta collaborazione con State Street Global Advisors, per fornire agli investitori un’esposizione alla performance di obbligazioni governative e semi-governative liquid, denominate in USD e SAR, comprese le obbligazioni Sukuk. State Street ha inoltre rimarcato l’aggiunta di una nuova share class currency-hedged al suo fondo per difendere gli investitori dai rischi legati alle fluttuazioni del cambio euro-dollaro.

Il peso della copertura valutaria