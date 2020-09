Obbligazioni: bond Usa e non solo. Gli asset che offrono spunti di rialzo

Dopo il crollo recente dei rendimenti dei bond governativi, sono molti gli investitori a chiedersi se vi sia ancora valore nell’obbligazionario.

Una domanda a cui prova a rispondere Arif Husain, Head of International Fixed Income, T. Rowe Price, che spiega:

“Spesso si pensa che nell’obbligazionario l’alpha generato coincida con il livello dei rendimenti dei titoli, ma non è così. Il contesto attuale offre moltissime opportunità attraverso la dispersione, la volatilità e la forma delle curve dei rendimenti. Se si ignorano questi elementi e si decide di trascurare il fixed income solo perché i tassi di interesse sono bassi, il rischio è di perdersi delle occasioni. Innanzitutto, siamo convinti che vi sia ancora valore nei bond governativi. Non bisogna combattere le banche centrali, le cui politiche accomodanti, che includono ampi programmi di acquisto di bond, forniscono un punto di ancoraggio per la parte a breve di quasi tutti i mercati obbligazionari sviluppati.

Vi sono ottime opportunità anche sui mercati del credito. Sembra infatti che stiamo passando da una fase ‘beta’ – nella quale i mercati del credito sono cresciuti rapidamente indipendentemente dai fondamentali delle singole società – ad una fase ‘alpha’, nella quale sarà cruciale la selezione dei titoli. Crediamo che sia in arrivo ulteriore dispersione, che creerà opportunità per i gestori attivi”.

Per l’investitore alla ricerca di valore, Husain suggerisce di tenere in considerazione questi trend:

Mercati valutari

“Con il trend pluriennale di rafforzamento del dollaro che potrebbe essere giunto alla fine. Molti segnali, tra cui le politiche ultra-accomodanti della Fed e la possibilità di una ripresa economica più lenta negli USA rispetto ad altri Paesi, suggeriscono che il dollaro potrebbe indebolirsi prossimamente.

Ciò rappresenterebbe un punto di svolta importante che potrebbe consentire ad altre valute, tra cui l’euro, di mettersi in luce”.

Mercato high yield

“È interessante notare che i premi al rischio sono ancora elevati rispetto ai bond investment grade. Stiamo trovando opportunità particolarmente attraenti tra i fallen angel – i titoli che sono stati declassati al di sotto del rating investment grade – soprattutto in alcuni emittenti nel settore energetico e property.

Tuttavia, siamo consapevoli del crescente rischio di default e dei tassi di recupero bassi. Uno studio di J. P. Morgan di fine giugno ad esempio mostra che il tasso di recupero sui bond high yield in default è stato in media di 17 centesimi per ogni dollaro negli scorsi 12 mesi, ben inferiore alla media di 40 centesimi negli ultimi 25 anni. Ciò mette in evidenza ancora una volta l’importanza della selezione dei titoli”.

Credito cartolarizzato