Nvidia sorpassa Apple: sfonda $ 3 mila mld di capitalizzazione, e diventa numero due dopo Microsoft

Dopo un anno di crescita inarrestabile trainata dall’impennata della domanda dei suoi chip per l’intelligenza artificiale, ieri il valore di mercato di Nvidia ha superato i 3 mila miliardi di dollari, arrivando a superare Apple come seconda azienda con maggiore capitalizzazione del mercato Usa alle spalle di Microsoft. Ieri, alla chiusura del mercato, Nvidia aveva un valore di mercato di 3.019 miliardi di dollari, contro i 2.990 di dollari di Apple e i 3.150 di Microsoft è la società quotata in borsa di maggior valore. Le azioni di Nvidia sono salite di oltre il 24% da quando l’azienda ha comunicato l’ultima trimestrale, diffusa nel mese di maggio.

Cosa c’è dietro la corsa

Dietro la corsa di Nvidia c’è l’euforia del mercato per l’intelligenza artificiale. L’azienda detiene una quota di mercato stimata all’80% nei chip AI per i data center, che stanno attirando miliardi di dollari di spesa da parte dei grandi fornitori di cloud come Google, Microsoft e Meta. Un trend che non sembra, almeno per ora, destinato a cambiare rotta.

I chip per data center di Nvidia stanno alimentando modelli di intelligenza artificiale che, secondo l’amministratore delegato Jensen Huang, daranno vita a una nuova “rivoluzione industriale”, e che in ultima analisi aumenterà notevolemte la produttività.

Una chiara prova di quanto il gruppo stia incassando grazie all’Intelligenza artificiale è arrivata lo scorso maggio in occasione della diffusione della trimestrale. Un dato per tutti: il fatturato è aumentato del 262% rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto alle vendite dei suoi chip “Hopper” di ultima generazione. Il gruppo ha inoltre annunciato un frazionamento azionario 10 per 1, che diventerà operativo domani il 7 giugno.

Il titolo Nvidia e il confronto con Apple

Ma torniamo al titolo. Secondo i dati di Bloomberg, Nvidia ha guidato da sola più di un terzo dei guadagni registrati quest’anno dall’indice di riferimento S&P 500 di Wall Street, sollevando in alcuni ambienti il timore di una bolla insostenibile.

Ieri, mercoledì 5 giugno, la società era valutata circa 42 volte gli utili previsti per i prossimi 12 mesi. Si tratta di un valore in quasi raddoppiato rispetto alle 23 volte gli utili previsti all’inizio dell’anno e ben superiore alle 29 volte di Apple, anche se inferiore al picco raggiunto durante la prima ondata di euforia per l’intelligenza artificiale lo scorso anno.

Nel frattempo, le azioni Apple sono salite solo del 5% circa quest’anno, a causa del rallentamento della crescita delle vendite. Nell’ultima trimestrale, il gruppo di Cupertino ha dichiarato che le vendite complessive sono calate del 4% e quelle di iPhone del 10% rispetto al periodo dell’anno precedente.

Vale la pena ricordare che Apple è stata la prima azienda a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1.000 e 2.000 miliardi di dollar: la società ha detenuto a lungo il titolo di azienda statunitense di maggior valore, ma è stata superata da Microsoft all’inizio di quest’anno.

Nvidia è tuttavia un titolo più volatile di Apple. Le azioni del gruppo hanno avuto un andamento parabolico grazie allo sviluppo della sua attività di intelligenza artificiale, con un aumento di oltre il 3.290% negli ultimi cinque anni.