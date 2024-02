NVIDIA: rendimenti stellari, ecco quanto avrebbe reso investire $5.000 nel 2000

Una crescita stellare che dal 2000 ad oggi ha visto passare le quotazioni da 0,77 dollari agli attuali 726,58 (chiusura del 15 febbraio 2024). Stiamo parlando di NVIDIA, produttore dei semiconduttori Usa, che rientra a pieno titolo nei cosiddetti Magnifici 7, ovvero i sette titoli hi-tech Usa con maggiore capitalizzazione.

Rendimenti stellari dal 2000

Non c’è dubbio dunque che chi avesse scommesso sul gruppo di chip con sede a Santa Clara (California) avrebbe visto in propri investimenti lievitare. In particolare, un investimento di 5 mila dollari nel 2000 ai valori attuali ammonterebbe 4,7 milioni di dollari. Aver investito la stessa cifra dieci anni dopo, nel 2010, quando le quotazioni azionarie si aggiravano intorno ai 3,85 euro, avrebbe significato adesso aver in mano 943 mila dollari.

Vediamo nel dettaglio cosa sarebbe successo investendo 5.000 dollari nei seguenti anni:

Anno di investimento: 2000 – Quotazione al 1 gennaio: $ 0,77 – Valore al 15 febbraio 2024: $4.718,052

Anno di investimento: 2010 – Quotazione al 1 gennaio: $ 3,8 – Valore al 15 febbraio 2024: $943.610

Anno di investimento: 2015 – Quotazione al 1 gennaio: $4,8 – Valore al 15 febbraio 2024: $756.854

Anno di investimento: 2020 Quotazione al 1 gennaio: $ 59,11 – Valore al 15 febbraio 2024: $61.460

Anno di investimento: 2023 – Quotazione al 1 gennaio: $ 195,37 – Valore al 15 febbraio 2024: $18.595

Nel 2023 il titolo ha più che triplicato il suo valore, mentre da inizio anno i guadagni si sono attestati a +50%. Vale la pena ricordare che alla chiusura del 15 febbraio, la capitalizzazione di mercati di NVIDIA ha sfiorato 1,8 mila miliardi di dollari, più di Amazon e Alphabet che nello stesso giorno totalizzavamo 1,76 e 1,78 mila miliardi.

Il 21 febbraio la trimestrale, cosa si aspettano gli analisti

Sale intanto l’attesa per i conti trimestrali che saranno resi noti domani, 21 febbraio, a mercati chiusi. Secondo gli analisti di Visible Alpha, le vendite del quarto trimestre potrebbero raggiungere 20,38 miliardi di dollari per l’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2024, più che triplicate rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’utile netto dovrebbe attestarsi a 10,4 miliardi di dollari, rispetto a 1,41 miliardi dollari nel quarto trimestre fiscale del 2023, mentre gli utili per azione sono attesi a 4,18 dollari, rispetto ai 57 centesimi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Sempre domani, Nvidia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla nuova business unit focalizzata su chip personalizzati, che potrebbe aiutare l’azienda a rafforzare la sua posizione nell’intelligenza artificiale.

Venerdì scorso, intanto, il titolo ha incassato il target price più alto in assoluto da Loop Capital. L’obiettivo di prezzo è stato fissato a 1.200 $ che implica un potenziale rialzo ancora del 65% rispetto ai prezzi attuali con un rating confermato a buy.