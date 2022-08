Nvidia intensifica i suoi sforzi sul Metaverso

Il produttore di hardware Nvidia sta intensificando i suoi sforzi per prendere posizione nel Metaverso. Martedì, la società ha rivelato una nuova serie di strumenti per sviluppatori incentrati sugli ambienti metaverso, comprese nuove capacità di intelligenza artificiale, simulazioni e altre risorse creative.

I creatori che utilizzano Omniverse Kit, insieme ad app come Nucleus, Audio2Face e Machinima, potranno accedere ai nuovi aggiornamenti. Nvidia afferma che una funzione principale degli strumenti sarà quella di aiutare a migliorare la costruzione di “gemelli digitali accurati e avatar realistici”.

La qualità dell’interazione del metaverso è un argomento caldo nel settore, poiché sviluppatori e utenti valutano la qualità delle esperienze sulla quantità. Un esempio di questo potrebbe essere visto durante la prima settimana della moda del metaverso, avvenuta in primavera.

Nel feedback dell’evento è stata dichiarata in modo schiacciante la mancanza di qualità negli ambienti digitali, negli indumenti e in particolare negli avatar con cui le persone hanno interagito.

Il nuovo toolkit Nvidia include Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE). Gli sviluppatori affermano che ACE migliorerà le condizioni di costruzione di “assistenti virtuali e esseri umani digitali”.

“Con Omniverse ACE, gli sviluppatori possono creare, configurare e distribuire le proprie applicazioni avatar su quasi tutti i motori, in qualsiasi cloud pubblico o privato”.

L’identità digitale è un punto focale dell’aggiornamento nell’applicazione Audio2Face. La dichiarazione ufficiale di Nvidia afferma che gli utenti possono ora dirigere l’emozione degli avatar digitali nel tempo, inclusa l’animazione a pieno facciale.

È chiaro che l’impegno nel Metaverso continuerà a svilupparsi. Infatti, la quota di mercato del metaverso dovrebbe superare i 50 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni , segnalando un aumento della partecipazione. Inoltre, nella realtà digitale stanno spuntando nuovi eventi, luoghi di lavoro e persino classi universitarie .

Pertanto, più utenti cercheranno di creare versioni digitali di se stessi. Lo sviluppo della tecnologia per supportare l’adozione di massa del metaverso è cruciale.

Un’altra aggiunta all’aggiornamento di Nvidia include Nvidia PhysX, che è un “motore avanzato in tempo reale per simulare la fisica realistica”. Ciò significa che gli sviluppatori possono includere reazioni realistiche alle interazioni metaverse che obbediscono alle leggi della fisica.

La tecnologia AI di NVIDIA è stata finora un elemento importante nella creazione di spazi per l’interazione sociale nell’universo digitale. Ancora di più ora, poiché lancia nuove applicazioni per gli sviluppatori per migliorare il metaverso.