Nuovo ruolo in Wellington per Manuela Maestroni

Manuela Maestroni è stata nominata vice president, marketing strategist, global marketing Emea di Wellington Management. L’ha reso noto la stessa Maestroni con un post sul suo profilo Linkedin. Dopo la laurea alla Bocconi, Maestroni è entrata in Equita sim nel 2013 come assistant trader & settlement e nel 2015 è approda a Sofia sgr e poi a BNY Mellon come investment management Emea – marketing executive. Per circa 3 anni è stata poi in Janus Henderson Investors, in veste di Emea Marketing Manager, Emea and LatAm. A settembre 2019 Maestroni è entrata in Wellington Management. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di marketing strategist, global marketing – Emea, per poi diventare assistant vice president, marketing strategist, global marketing – Emea. Ora la nomina a vice president, marketing strategist, global marketing – Emea all’interno della medesima società di gestione.

Chi è Wellington Management

Creata nel 1928, Wellington Management è una delle più grandi società di gestione delle maggiori società indipendenti di gestione degli investimenti al mondo. Ha sede principale a Boston, ma è presente da anni nei principali centri finanziari internazionali. In Italia è guidata da Erich Stock, responsabile Sud Europa e country head per l’Italia. Wellington gestisce masse per 1,138 miliardi di euro (dato al giugno 2022) grazie a 976 professionisti dell’investimento in 62 paesi. Conta 2.486 clienti.