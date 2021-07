Nuovi Memory Cash Collect di BNP Paribas per proteggersi dai picchi di volatilità

Sui mercati arrivano alcuni segnali preoccupanti. Primo fra tutti l’aumento dei contagi di Covid-19 causato dalla variante Delta, che potrebbe minare la forza della ripresa economica in atto: molti Paesi stanno infatti tornando a parlare di misure restrittive per tentare di arginare la ripresa dei contagi. In questo contesto diventa molto utile per il portafoglio poter inserire strumenti come i certificati di investimento che consentano di evitare eventuali picchi di volatilità improvvisi.

Alcune tipologie si prestano in maggior misura a svolgere tale ruolo, come ad esempio i 6 Primi Fissi Memory Cash Collect di BNP Paribas, disponibili sul SeDeX di Borsa Italiana, che offrono un’esposizione a settori differenti dell’economia.

In questo articolo ci concentreremo su tre prodotti. Il primo è il certificato con ISIN NLBNPIT13D71 su Alibaba, Jumia e Shopify, un paniere formato da società di e-commerce. Il certificato paga un premio mensile incondizionato dell’1,70% nei primi 6 mesi e poi una cedola mensile condizionale dell’1,70% con effetto memoria se le azioni che compongono il paniere quotino tutte a un valore pari o superiore al Livello Barriera (60% del rispettivo valore iniziale). Dal sesto mese, è previsto anche il rimborso anticipato (valore nominale di 100 euro per strumento). Il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune del cambio tra euro e la valuta di denominazione dei sottostanti.

Un altro certificato interessante è l’ISIN NLBNPIT13DE2 su un basket composto CureVac, Moderna e Novavax, tre società che operano nel campo delle biotecnologie e in particolare nel creare i vaccini anti-Covid. Anche in questo caso un paniere tematico che paga 6 premi mensili incondizionati sostanziosi dell’1,90% (il più alto di questa emissione di BNP Paribas). Le cedole mensile dal settimo mese in poi, pari all’1,90%, sono invece condizionate (barriera al 60%) e tutte dotate di effetto memoria. Il prodotto prevede la possibilità di rimborso anticipato oppure scade il 30 luglio 2024.

Infine, il terzo certificato (ISIN NLBNPIT13D89) è costruito su un paniere formato da Nio, Tesla e Volkswagen. Tutte e tre società attive nel settore automotive e in particolare Nio e Tesla specializzate nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici. Il premio mensile incondizionato nei primi 6 mesi e quello potenziale dei mesi successivi è dell’1,75% (dal settimo mese con effetto memoria). Anche in questo caso c’è la possibilità di rimborso anticipato.