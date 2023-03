Al via la nuova trasmissione WSI Smart Talk. Mercoledì alle 15 la prima puntata

Al via WSI Smart Talk, il nuovo format dedicato all’economia e alla finanza di WSI. Il programma, a cura del Direttore di WSI Leopoldo Gasbarro, sarà trasmesso in diretta ogni mercoledì alle 15, a partire da mercoledì 8 marzo 2023.

WSI Smart Talk potrà essere visto gratuitamente sul sito di Wall Street Italia e sul canale YouTube della testata. Accedendo al proprio profilo su YouTube, sarà possibile anche porre domande in diretta agli ospiti presenti al programma.

Il format avrà una durata di 30 minuti e parlerà di economia, finanza, mercati e attualità. Saranno coinvolti anche la redazione di Wall Street Italia ed esponenti del mondo della consulenza finanziaria.

La prima puntata dell’edizione settimanale e rinnovata di WSI Smart Talk, intitolata “Il ritorno dei mercati obbligazionari”, sarà dedicata al mercato obbligazionario e al ritorno alla normalità dei tassi d’interesse. Il tema sarà discusso con Claudio Brachino (direttore de “il Settimanale”, ed ex responsabile di tutta l’area giornalistica di Mediaset), Angelo Drusiani (Ersel Wealth Management e punto di riferimento per il mondo obbligazionario) e Alessandro Plateroti (direttore Notizie.it ed ex vicedirettore de “Il Sole 24 Ore”).

Vi aspettiamo!