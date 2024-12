Nordea AM rafforza il team italiano: Auditore è il nuovo Sales Director

Nordea Asset Management continua a investire sul mercato italiano con l’ingresso di Massimiliano Auditore nel ruolo di Sales Director. Sotto la guida di Gianluca Cerone, Head of Advisory Distribution, Auditore avrà il compito di sviluppare e consolidare le relazioni con le principali reti di distribuzione. Una mossa strategica che, come sottolineato da Fabio Caiani, Managing Director e Head of South East Europe, ribadisce l’impegno di Nordea verso un servizio eccellente e una crescita sostenibile nel mercato del Bel Paese.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

L’annuncio di Nordea

In particolare, secondo quanto si legge nella nota diffusa dalla casa d’investimento nordica, “Nordea Asset Management, società d’investimento nordeuropea guidata in Italia da Fabio Caiani, Managing Director e Head of South East Europe, annuncia l’ingresso di Massimiliano Auditore come Sales Director. Massimiliano Auditore si occuperà di sviluppare e consolidare le relazioni commerciali con le principali reti di distribuzione, operando all’interno del team guidato da Gianluca Cerone, Head of Advisory Distribution”.

Gli obiettivi di crescita

Gianluca Cerone ha commentato: “L’ampia esperienza di Massimiliano nel settore contribuirà a rafforzare la nostra strategia e il nostro impegno verso clienti e partner. Siamo entusiasti di accoglierlo nel team, certi che la sua competenza e il suo dinamismo saranno cruciali per il raggiungimento dei nostri obiettivi futuri nel mercato italiano”.

Il valore delle relazioni

Massimiliano Auditore ha dichiarato: “Sono lieto di poter offrire il mio contributo alla clientela italiana, promuovendo un servizio improntato alla vicinanza, trasparenza ed eccellenza verso tutti i nostri partner. Il mio impegno è volto a costruire relazioni di successo sempre più solide e durature”.