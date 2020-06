Zingaretti al M5s: vi dico i 10 motivi per cui ricorrere al Mes

In attesa di conoscere il piano di investimenti che sarà formulato dal Governo per accedere ai fondi del recovery fund (circa 180 miliardi di euro) si riapre la discussione per accedere alle risorse messe a disposizione dal Mes senza condizionalità.

Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha deciso di esporsi su uno dei maggiori oggetti di divisione in seno alla maggioranza: la richiesta dei fondi messi a disposizione per la sanità dal Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

In una lettera inviata al Corriere Sera, Zingaretti, leader di uno dei partiti che appoggia il governo Conte, ha fornito dieci ragioni per le quali chiedere questo prestito a termini agevolati sarebbe vantaggioso per il Paese. Il timore del M5s, da sempre ostile al Mes, è che la nuova linea di credito a ridotta condizionalità possa aprire la porta a futuri condizionamenti esterni in materia di politica economica.

Zingaretti, al contrario, ha affermato che “il servizio sanitario va considerato come un grande driver di sviluppo e di benessere: investire in questo settore è una delle variabili chiave per dare un impulso alla ripresa e ricostruire fiducia e speranza” – e i soldi del Mes possono aiutare il Paese a investire in sanità risparmiando sugli interessi sul debito.

Di seguito le 10 aree nelle quali i fondi del Mes a disposizione per l’Italia (fino a circa 40 miliardi di euro) potrebbero essere indirizzati, secondo le parole del segretario del Pd.