Nice Footwear sbarca sul Metaverso

Tra i marchi presenti nello showroom digitale, anche le collezioni di G-Star RAW, Avirex, Ellesse, Kronos e Lyle&Scott

A cura di Elisa Copeta

Nice Footwear, azienda leader per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha lasciato la sua prima impronta di sneakers nel Metaverso: una nuova sfida che si inserisce in un percorso di sviluppo della società nel mondo delle nuove tecnologie. Attraverso un percorso di evoluzione digitale iniziato con il software nativo e brevettato 3D e grazie ad una strumentazione d’avanguardia entra a fare parte dell’universo virtuale con il proprio showroom, realizzato sulla piattaforma Roblox.

L’avatar potrà vivere un’esperienza immersiva all’interno dello spazio che si ispira allo showroom milanese dell’azienda in via Montenapoleone. In questo universo parallelo è possibile scoprire tutte le novità e le collezioni della prossima primavera-estate dei marchi G-Star RAW, Ellesse, Avirex, Kronos e Lyle&Scott.

Nice Footwear offrirà l’opportunità ad aziende partner e clienti di costruire il proprio atelier e si presenterà come uno degli sviluppatori più all’avanguardia nella realizzazione di ambienti all’interno dell’universo virtuale del Metaverso.

Questo è un ulteriore passo in avanti nello sviluppo di nuove tecnologie improntate al futuro. Una naturale evoluzione nella trasformazione digitale dell’azienda, che ha avuto inizio con il software 3D e l’uso della realtà virtuale per riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render e che ha permesso nel 2020 di ricevere il riconoscimento di pmi innovativa nella sezione moda sportiva da parte della Camera di Commercio di Milano.

“Era da tempo che lavoravamo al progetto e siamo orgogliosi di aver messo un primo tassello in questo universo parallelo. Approdare nel Metaverso, significa accedere a un mercato globale e in crescita costante: abbiamo deciso di essere presenti perché desideriamo esplorare nuovi business model e nuovi modi di interagire con i clienti. La nostra non è ancora una piattaforma commerciale ma uno spazio attrattivo ed interattivo nel quale condividere i nostri valori e mostrare i prodotti ai brand partner”, ha commentato Bruno Coterno, presidente e ceo dell’azienda.

G-Star RAW, collezione primavera-estate 2023Avirex, collezione primavera-estate 2023Lyle&Scott, collezione primavera-estate 2023

Ellesse, collezione primavera-estate 2023