Nexta Capital Partners espande il suo portafoglio con l’acquisizione di progetti eolici onshore per 120 MW nel Sud Italia

Nexta Infrastructure HoldCo Limited, una delle principali società del gruppo Nexta Capital Partners Limited, ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio di progetti eolici onshore con una capacità complessiva di 120 MW situati nel sud Italia, consolidando ulteriormente il proprio impegno nella transizione energetica e nello sviluppo di fonti rinnovabili.

L’accordo, che – al verificarsi di determinate condizioni – include l’acquisizione del 100% del capitale sociale di tre SPV, riguarda la proprietà e lo sviluppo di tre progetti eolici della potenza di 30 MW ciascuno, situati in provincia di Potenza e di Matera. I progetti sono in fase di autorizzazione e prevedono il rilascio del titolo autorizzativo da parte della Regione Basilicata, con l’obiettivo di raggiungere la fase RTB (Ready To Build) entro il 2025. Questi progetti saranno eleggibili per la partecipazione al prossimo meccanismo incentivante FER X Transitorio, con la relativa asta prevista per maggio 2025.

In aggiunta, è prevista l’acquisizione di un ulteriore progetto di grande eolico di circa 30 MW, situato in provincia di Matera, che entrerà nella fase di filing presso le Autorità competenti nel secondo trimestre del 2025.

Le iniziative acquistate sono state sviluppate con esito favorevole in termini di valutazione ambientale, e si preparano a entrare nella fase di realizzazione, diventando così un elemento chiave della strategia di Nexta nel rafforzare il proprio portafoglio di impianti cantierabili entro il prossimo biennio.

Un aspetto centrale di questa operazione è il ruolo svolto da BDB Consulting S.r.l., società padovana specializzata in importazione e commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti fotovoltaici, che ha ceduto il suddetto portafoglio di progetti a Nexta, il cui team di esperti ha dato un apporto decisivo alla finalizzazione dell’accordo.

Con l’acquisizione di tali progetti, Nexta si conferma un leader di settore nell’ambito delle energie rinnovabili, puntando a contribuire a un futuro più verde e a un’industria energetica sempre più sostenibile e integrata.