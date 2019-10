UniCredit: plafond di 1 miliardo per le ZES della Sicilia

Un miliardo di euro è la cifra del plafond messo a disposizione da UniCredit per le imprese che vogliono investire nelle Zone economiche speciali (ZES) della Sicilia.Lo annuncia la banca guidata da Jan Pierre Mustier in una nota.

Le Zes – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – che in altre nazioni hanno agito da forte volano di sviluppo, rappresentano una importante opportunità di investimento ed UniCredit, con il plafond di un miliardo di euro per le imprese che vogliono investire in Sicilia, conferma il forte e convinto sostegno all’iniziativa ed intende rafforzare il suo ruolo di banca di riferimento per tutte quelle iniziative imprenditoriali che possono fornire un contributo significativo alla crescita economica della Sicilia”