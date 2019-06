Oro, verso la scia positiva più lunga degli ultimi 17 mesi

Le prospettive di un rallentamento dell’economia americana e di un ritorno al taglio dei tassi da parte della Fed stanno spingendo le quotazioni dell’oro. Con il rialzo di mercoledì il bene rifugio per eccellenza sta mettendo a segno la serie di incrementi consecutivi (6) più lunga mai registrata negli ultimi 17 mesi.

L’oro in consegna ad agosto sul Comex è in rialzo dell’1,5% al momento, diretto verso i massimi da inizio anno a 1.343,30 dollari.

In questo momento l’oro è in rialzo del 4,6% da inizio anno e del 2,2% da inizio giugno.