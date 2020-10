Mirabaud AM: “Meeting Bce terreno per un aumento del QE a dicembre”

Non ci aspettiamo che la BCE annunci ulteriori misure di stimolo adesso. Riteniamo però che l’istituto di Francoforte manterrà un orientamento di politica monetaria ultra-accomodante, creando aspettative per un ingente aumento delle misure di Quantitative Easing nel meeting di dicembre.

Così Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM in vista del meeting della Bce di giovedì.

Per quanto riguarda le indagini sulle imprese di ottobre è emerso che l’attività industriale continua la ripresa e sta nettamente sovraperfomando il settore dei servizi. Mentre il calo del sentiment nel comparto dei servizi non sorprende – considerate le nuove misure restrittive in molti Paesi europei – il miglioramento del settore manifatturiero è incoraggiante. In particolare, l’industria manifatturiera tedesca – il relativo indice PMI è salito a 58 punti, un massimo di 2 anni e mezzo – suggerisce che l’attività industriale sta continuando a crescere.