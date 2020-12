I prezzi delle case in vendita in Italia sono aumentati del 2,3% negli ultimi 12 mesi, per la prima volta dopo 7 anni di ribassi. A dirlo una ricerca di Idealista, che calcola un prezzo al metro quadro medio di 1.744 euro.

Le regioni con gli aumenti più marcati sono state Lombardia (9,2%), Emilia-Romagna (3%) e Lazio (2,2%). Quelle con i cali più significativi Molise (-5,4%), Marche (-3,8%) e Sicilia (-2,8%).