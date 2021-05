Indosuez Wealth Management in Italia rafforza il team con l’ingresso di Alberto Gamber

Indosuez Wealth Management in Italia, marchio globale della divisione Wealth Management del Gruppo Crédit Agricole dedicata alla clientela HNWI e UHNWI, annuncia il nuovo ingresso di Alberto Gamber in qualità di Senior Wealth Manager.

L’ingresso di Alberto – si legge in una nota – è coerente con la strategia di espansione della rete commerciale guidata da Maurizio Ceron, Responsabile del Wealth Management per Indosuez in Italia che dichiara: “Do con piacere il benvenuto nel nostro team ad Alberto. Con questo ingresso, Indosuez Wealth Management continua il percorso di crescita in Italia, facendo leva sulla capacità di attrarre figure altamente professionali grazie alla forza raggiunta dal brand in questi ultimi anni. Indosuez conferma altresì l’attenzione nei confronti del segmento della clientela HNWI e UHNWI per il quale è in grado di offrire un servizio completo e globale grazie al proprio network ed a quello del Gruppo Crédit Agricole“.

Alberto vanta una consolidata esperienza nel settore del wealth management e della gestione dei grandi patrimoni, proviene da Deutsche Bank S.p.A. dove ha ricoperto il doppio ruolo di Senior Relationship Manager e Team Head dapprima presso la Divisione Private Banking e successivamente nell’ambito della Divisione Wealth Management. Alberto ha iniziato la sua carriera presso il Banco di Sicilia S.p.A. dove si è specializzato nel settore Grandi Clienti.