Illimity: utile netto I trimestre in crescita a 10,8 milioni. Il commento dell’AD Passera

Illimity ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre 2024 con un utile netto di 10,8 milioni di euro, in rialzo del 38% su base annua, a fronte di ricavi ammontati a 74,4 milioni, in crescita su base annua del 3%, e in lieve ribasso su base trimestrale.

Il margine di interesse è sceso su base annua del 18% a/a a causa dell’aumento previsto del costo del funding e della riduzione operata negli investimenti diretti in NPE.

Il calo è stato più che compensato sia dalla crescita delle commissioni nette (+19% a/a) che da un maggiore contributo derivante dal comparto della finanza di proprietà e dell’attività della Divisione Investment Banking.

Illimity ha largamente completato la strategia di riduzione dell’esposizione diretta in portafogli NPE, scesa del 67% su base trimestrale e dell’81% su base annua, oggi pari al 2% del totale degli attivi. Gli impieghi sono saliti del 23% su base annua.

Così Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity:

“Nel primo trimestre di quest’anno abbiamo sostanzialmente completato la strategia di riduzione dell’esposizione diretta in portafogli di NPE. Nonostante questo cambio di strategia siamo riusciti a registrare un utile in progresso grazie anche alla crescita delle nostre aree di business dedicate al mondo corporate. Gli impieghi alle PMI, infatti, sono cresciuti significativamente rispetto allo scorso anno, con un mix

maggiormente focalizzato sui business performing, special situations e restructuring, grazie all’elevata specializzazione maturata da illimity in questi anni. Nei prossimi trimestri ci aspettiamo che questo trend di crescita prosegua, supportato da una robusta pipeline e dalla nostra solida posizione di capitale e di liquidità”.

Passera ha aggiunto che “le nostre iniziative tech, in questo trimestre hanno segnato ulteriori progressi. In particolare, HYPE ha raggiunto per la prima volta un utile trimestrale, con un numero crescente di clienti e transazioni, mentre b-ilty si avvicina sempre di più al breakeven, con volumi in crescita trascinati dalla forte

business origination. Tali iniziative in prospettiva potranno rappresentare un ulteriore supporto alla crescita della redditività di illimity”.