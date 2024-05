Crescita record per Trenitalia: oltre 500 milioni di viaggiatori nel 2023

Nel 2023 il settore ferroviario italiano ha assistito a un notevole incremento di attività, con Trenitalia (Gruppo Fs) che ha guidato questa crescita. L’azienda ha annunciato che la spesa per investimenti ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, di cui una parte significativa, 1,1 miliardi, è stata destinata al rinnovo della flotta. Questo investimento ha contribuito al miglioramento dell’offerta e alla modernizzazione dei servizi.

Il 2023 è stato definito dall’azienda come “un anno record” in termini di traffico passeggeri, con un totale di oltre 500 milioni di viaggiatori, segnando un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2024, il numero di passeggeri ha continuato a crescere, registrando 268 milioni di passeggeri, con un incremento del 5% rispetto al 2023.

Trenitalia ha riportato un risultato netto positivo per il 2023, attribuito all’aumento dei ricavi da traffico che ha interessato tutti i settori, ma in particolare quello dell’Alta Velocità. L’azienda ha anche annunciato piani di investimento significativi per l’Alta Velocità, con l’acquisto di 46 nuovi treni destinati a entrare in servizio entro il 2025. Entro il 2027, inoltre, verranno introdotti più di 300 nuovi treni delle serie Rock, Pop e Blues, a conferma dell’impegno di Trenitalia verso l’innovazione e l’espansione della sua flotta.