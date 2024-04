Il MEF colloca 6 miliardi di euro in titoli di Stato

Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha annunciato un’importante operazione finanziaria il 24 aprile 2024, collocando 6 miliardi di euro in titoli di Stato attraverso aste di collocamento. Questa mossa riflette la continua fiducia degli investitori nei confronti delle solide basi finanziarie dell’Italia.

Nello specifico, 1,5 miliardi di euro sono stati allocati al BOT 364 giorni con scadenza il 12 luglio 2024, attirando una domanda di 2,22 miliardi di euro e raggiungendo un rapporto di copertura di 1,48. La Banca d’Italia ha rivelato che il rendimento medio ponderato semplice per questo titolo si è assestato al 3,737%.

Un ulteriore 1,5 miliardi di euro è stato collocato nel BOT 366 giorni con scadenza il 14 agosto 2024, con una domanda di 2,31 miliardi di euro e un rapporto di copertura di 1,54. Il rendimento medio ponderato semplice per questo titolo è stato del 3,734%. Il collocamento maggiore è avvenuto con 3 miliardi di euro in BOT 366 giorni con scadenza il 14 novembre 2024, per cui la domanda ha toccato i 4,46 miliardi di euro, evidenziando un rapporto di copertura di 1,49. Il rendimento medio ponderato semplice per questo titolo ha registrato un valore di 3,661%.