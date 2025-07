I numeri di consenso, foto di metà anno

Il principale tema di attenzione per gli investitori sono le decisioni di politica economica degli Stati Uniti, affiancate dalle crescenti tensioni geopolitiche. Negli USA, i dati di economia reale si confermano solidi con l’inflazione in calo. Mentre in Europa si registra una marginale debolezza, in attesa dei dettagli sui nuovi piani di spesa. Per il 2025 i mercati attendono una ripresa dell’allentamento da parte della FED per arrivare a tassi a 3,75% e un ulteriore intervento della BCE che porterebbe i tassi 1,75%. In questo contesto continuiamo a ritenere interessanti le obbligazioni governative, grazie a flussi cedolari superiori all’inflazione e alla capacità di offrire protezione ai portafogli. Restiamo positivi anche sui titoli corporate, che offrono una valida fonte di rendimento aggiuntivo rispetto ai governativi. I listini azionari beneficiano delle aspettative di prosecuzione del ciclo economico, sebbene l’incertezza geopolitica potrebbe generare volatilità.

Questa la view d’investimento di Eurizon, The Globe, realizzata da Alessandro Solina, Vicedirettore Generale e Direttore Investimenti di Eurizon.