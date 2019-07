Per la prima volta in sette anni, l’economia britannica potrebbe finire in recessione. È quanto prevedono gli economisti sentiti da un sondaggio di Bloomberg, che prevedono ora una contrazione del Pil dello 0,1% nel secondo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. Domani saranno diffusi i dati sul Pil di maggio: le attese sono per un rimbalzo dello 0,3% mensile dopo il -0,4% di aprile.

