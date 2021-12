Il socialista Olaf Scholz eletto leader tedesco. Finisce l’era di Angela Merkel, eletta per la prima volta Cancelliere in Germania nel 2005.

A livello interno, il mandato della Merkel sarà ricordato per l’aumento degli standard di vita. A livello internazionale, la Merkel sarà sempre conosciuta per la sua politica delle porte aperte all’inizio della crisi migratoria in Europa nel 2015. “Ha presieduto un lungo periodo di pace e prosperità, guidando la Germania con calma e fiducia attraverso una serie di sconvolgimenti e crisi”, ha detto Holger Schmieding, capo economista di Berenberg, in una nota mercoledì.

Scholz, 63 anni, guiderà la coalizione cosiddetta “Semaforo”, costituita da Spd, Verdi e Liberali dopo aver vinto le elezioni il 26 settembre scorso. L’accordo di coalizione si è distinto dai piani precedenti per l’intenzione di aumentare gli investimenti in tutto il paese. Tuttavia, la pandemia dovrebbe essere la loro prima priorità quando il nuovo governo prenderà il timone, considerando che la Germania è alle prese con alte infezioni di Covid-19 e un programma di vaccinazione bloccato.

Se vuoi aggiornamenti su Germania: dopo 16 anni finisce l'era Merke. Olaf Scholz è il nuovo Cancelliere inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali. Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.