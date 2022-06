Credem rafforza la rete di consulente finanziari in Lombardia

Credem, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, rafforza la rete di consulenti finanziari in Lombardia e in particolare nella provincia di Bergamo con l’ingresso di nuovi Financial Wellbanker e l’imminente apertura di un nuovo Credem point in pieno centro cittadino.

In particolare, la rete di Financial Wellbanker di Credem ha visto il recente ingresso nell’area Lombardia, coordinata dal market leader Marino Baratti, di quattro professionisti con una consolidata esperienza: Vincenzo del Giudice, Maurizio Bergamini e Ivan Vitali provenienti da Widiba a cui si è aggiunto Claudio Agazzi da IWSim.

L’obiettivo è proseguire lo sviluppo nell’area e raddoppiare la quota di mercato entro il 2023 con l’inserimento di professionisti con una consolidata esperienza, provenienti anche dal settore bancario. Salgono così a venti da inizio anno gli ingressi nella consulenza finanziaria del gruppo a testimonianza della volontà di continuare a perseguire obiettivi di crescita importanti anche nel 2022.

Il Gruppo Credem, tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d’Europa, è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine marzo 2022, tra raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 120 miliardi di euro.