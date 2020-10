Credem, a caccia di consulenti finanziari nel Triveneto

La rete di consulenti finanziari del Credem prosegue nella strategia di crescita con investimenti per lo sviluppo in aree ad elevato potenziale come il Triveneto. In particolare la struttura coordinata a livello nazionale da Moris Franzoni, anche nel 2021 sarà impegnata in un’intensa attività di reclutamento.

L’obiettivo sarà consolidare la storica presenza nel Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino) con l’inserimento di 12 nuovi consulenti finanziari con una consolidata esperienza, provenienti sia dal mondo della consulenza finanziaria sia dal panorama bancario.

“Crediamo molto nel modello di servizio integrato con la rete banca”, ha dichiarato Giampietro Bortolato , capo mercato della rete di consulenti finanziari Credem per il Triveneto, “dove abbiamo una squadra di professionisti di elevato livello, esperienza e credibilità e continueremo ad investire, forti anche dei successi ottenuti grazie all’ottima relazione che si è instaurata con la clientela. Vogliamo proseguire la nostra strategia di crescita”, ha aggiunto Bortolato, “continuando ad investire in un territorio economicamente vivace, con importanti prospettive di sviluppo; come consulenza finanziaria vogliamo essere il traino dello sviluppo del marchio Credem su un territorio ad elevato potenziale”.