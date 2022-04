Consulenza finanziaria, Claudia Angera entra nella rete piemontese di Copernico sim

Claudia Angera si è unita alla rete di consulenti finanziari di Copernico sim, società di intermediazione mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi. Classe 1962, torinese, laureata in Economia e Commercio e iscritta all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, Angera vanta 15 anni di esperienza nel settore bancario presso

importanti realtà come Sanpaolo Invest, che ha lasciato per entrare in Copernico sim, dove seguirà principalmente i clienti dell’area del Piemonte.

Gianluca Scelzo, consigliere delegato della sim, ha chiosato: L’arrivo di una consulente come Angera si inserisce nel percorso di crescita che sta coinvolgendo tutta la nostra rete e che sarà ancora più centrale nei prossimi mesi, indirizzato verso liberi professionisti, consulenti finanziari e dipendenti bancari-assicurativi che vogliono rimettersi in gioco in una realtà libera da conflitti di interesse e focalizzata sulla centralità del cliente”.

Copernico sim si distingue sul mercato per l’indipendenza, la struttura orizzontale, l’assenza di prodotti di casa e l’offerta multibrand pura. Dal 2000 a oggi la società è cresciuta costantemente in termini di utili, masse e professionisti e dall’agosto 2019 è quotata sul segmento Euronext Growth di Borsa Italiana. La sim non commercializza prodotti di casa, ma ricerca e seleziona i prodotti sul mercato più adatti alle singole esigenze dei propri clienti grazie ad accordi stipulati con oltre 40 società di gestione del risparmio italiane ed internazionali che permettono alla rete di distribuire circa 4000 prodotti finanziari.