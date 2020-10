Consulenti finanziari, Widiba si rafforza in Abruzzo

La rete di consulenti finanziari di Banca Widiba si arricchisce di un importante ingresso in Abruzzo.

La squadra dell’Area Manager Gianni Tariciotti dà il benvenuto a un professionista di ampia esperienza, Lamberto Di Pietro, che opererà come consulente finanziario sulle piazze di Pescara e Teramo e come Recruiting Manager su tutta la regione, coordinato dal District Manager Fabrizio Gasparrini.

Lamberto, 60 anni, di Teramo, iscritto all’albo dei consulenti finanziari, vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario e assicurativo con il ruolo di Direttore Commerciale, Direttore Marketing e Direttore Generale di importanti realtà.

“Il passaggio in Banca Widiba come consulente finanziario – commenta Di Pietro – è motivato dalla convinzione profonda che il business model del settore bancario sta attraversando una profonda trasformazione irreversibile verso la specializzazione del personale nei settori del risparmio, degli investimenti e della previdenza e che le banche presenti sul territorio con una rete di consulenti finanziari presentano un grosso vantaggio rispetto a quelle con le sole filiali”.

“Accolgo con piacere il ruolo di Recruiting Manager – continua Di Pietro – per potere contribuire allo sviluppo della rete sul territorio facendo leva su un modello di consulenza specializzata e globale, in presenza e digitale, con il supporto di una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un’offerta di prodotti e servizi completa e paperless. Inoltre il processo di reclutamento prevede un piano d’inserimento personalizzato”.

Il progetto di espansione di Banca Widiba in Abruzzo continua e dopo gli uffici di Pescara in Via Giovanni Bovio 71, entro fine anno verrà presentato il restyling anche di tutti gli altri uffici dei consulenti finanziari nella regione, in linea con il piano di rebranding della Banca su tutto il territorio.