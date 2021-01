Netflix: boom di abbonati. Oltre 200 milioni a livello globale

Crescita degli utenti superiore alle attese nel quarto trimestre del 2020, superando per la prima volta i 200 milioni a livello internazionale. Ha che da festeggiare Netflix, il gigante dello streaming che ha alzato il velo sui risultati trimestrali.

Netflix: record di abbonati. Effetto lockdown?

Nel dettaglio il colosso ha riportato nel quarto trimestre 2020 utili inferiori alle attese, in calo del 7,6% a 542 milioni e pari a 1,19 dollari per azione contro 1,39 dollari, mentre il fatturato registra un rialzo del 21% a 6,64 miliardi rispetto ai 6,26 miliardi previsti.

Nell’intero 2020, inoltre, le entrate del gruppo sono salite del 24% a 25 miliardi ma è il dato sugli abbonati che sorprende, grazie agli 8,5 milioni di sottoscrizioni aggiuntive registrate sulla piattaforma arrivando ad un totale di 203,7 milioni. In sostanza gli iscritti alla piattaforma di streaming sono riusciti a raddoppiare nel giro di tre anni.

Un record assoluto che pone Netflix sul podio ideale dei servizi di video streaming più richiesti dal pubblico, molto avanti a servizi quali Disney+ (86 milioni di abbonati) e Amazon Prime Video. Probabilmente i numeri registrati dalla piattaforma di streaming sono dovuti anche alla pandemia di COVID-19, e i consueguenti lockdown che hanno costretto a casa milioni di persone in tutto il mondo.

Stiamo diventando sempre più una società globale con l’83% dei nuovi abbonati del 2020 che arrivano da fuori l’area degli Stati Uniti e Canada, afferma Netflix in una nota, prevedendo per il primo trimestre del 2021 di aggiungere 6 milioni di abbonati, in calo rispetto ai 15,8 milioni del primo trimestre del 2020, quello dell’impatto iniziale del Covid.

Nel 2021 un nuovo film a settimana

Per affrontare le sfide future nel mercato dello streaming Netflix punta sui contenuti confermando che il piano delle nuove uscite per il 2021 proseguirà senza rilevanti ritardi, nonostante la pandemia, prevedendo la messa in onda quest’anno di un nuovo film a settimana.