Una strategia omnichannel per imporsi nel continente asiatico, in particolare in Corea del Sud, dove il fashion trascina l’export italiano. Un negozio, un e-commerce e una pagina Instagram. Questa la triplice mossa di NeroGiardini, annunciata oggi. Approfondiamo.

Le mosse di NeroGiardini

La filiera moda traina l’export italiano in Corea del Sud, con un peso che supera il 50% per un valore di 4,2 miliardi di dollari. E le calzature made in Italy hanno un ruolo determinante. In quest’ottica NeroGiardini, marchio leader della filiera italiana con collezioni uomo, donna e bambino, punta al mercato coreano per incrementare il processo di internazionalizzazione che, al momento, segna il 35% del fatturato (120 milioni nel 2022, previsioni di crescita del 20% quest’anno) grazie all’Europa, agli Stati Uniti e al Canada. La strategia distributiva prevederà un presidio diretto dei canali off line e online. Il consumatore coreano potrà conoscere la collezione NeroGiardini al 4° piano del Lotte Department Store Jamsil così come acquistare grazie all’e-commerce (www.nerogiardini.kr). Le nostre collezioni saranno promosse anche attraverso l’account instagram dedicato alla Corea. Alessandro Bracalente, manager director di B.A.G. Spa, proprietaria del brand NeroGiardini, ha dichiarato:

“Il 7 marzo apriremo a Seul, nel prestigioso Jamsil Lotte Department Store, il primo in-shop NeroGiardini del Far East. Sarà il primo passo di un progetto che prevede entro il 2023 l’apertura di tre punti vendita. Puntiamo anche al mercato giapponese con l’obiettivo di affermare il nosto marchio a livello globale”. Alessandro segue passo dopo passo tutto ciò che riguarda il brand fuori dall’Europa. Dopo Canada, Stati Uniti e Regno Unito, fari accesi sul mercato asiatico in cui l’aministratore unico dell’azienda Enrico Bracalente, prossima a festeggiare il mezzo secolo di attività, crede molto seguendo la strategia di sempre: prodotto Made in Italy, servizio, comunicazione. Poco meno di un anno fa abbiamo incontrato un partner, Mr Hyukbae Kwon, e insieme abbiamo creduto nel progetto legato alla Corea. Ci siamo capiti subito, siamo famiglie di imprenditori, e abbiamo siglato un accordo pluriennale in esclusiva per la Corea. Nel percorso, basilare è stata la società di consulenza Roncucci & Partners”.

Al taglio del nastro del primo in-shop NeroGiardini in Corea saranno presenti il vice capo missione dell’Ambasciata d’Italia a Seul, Andrea Celentano, il presidente di Lotte Department Store, Mr Junho Jung, autorità coreane e italiane. Insieme al partner coreano, NeroGiardini lancia sul mercato le collezioni uomo, donna e bambino.