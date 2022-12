NB Aurora, veicolo di permanent capital quotato sul Euronext MIV Milan che investe in pmi non quotate, affiancherà Credem Private Equity sgr nell’opa annunciata pochi giorni fa su Finlogic spa, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’Information Technology, mediante il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic, ad un prezzo unitario per azione pari a 12 euro per azione. L’operazione era già stata comunicata da Credem il 6 dicembre scorso.

Nell’ambito dell’operazione, l’accordo di co-investimento fa seguito alla sottoscrizione di un accordo quadro vincolante tra Credem e BF Capital S.r.l., attuale azionista di controllo della società finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Finlogic da parte di un veicolo societario partecipato da Credem e nel cui capitale sociale NB Aurora Holdings co-investirà indirettamente tramite un veicolo neo-costituito e controllato dalla stessa. L’investimento di NB Aurora Holdings sarà di circa 16 milioni di euro (inclusi i costi di transazione e il run-rate dei costi).

Chi è Credem Private Equity sgr

Credem Private Equity sgr è la società di gestione di risparmio del gruppo Credem focalizzata nella gestione dei fondi di private equity e di investimenti nel private market, che dopo aver concluso con eccellenti ritorni per i sottoscrittori la gestione del fondo Credem Venture Capital I è diventata riferimento del gruppo per la gestione di 3 nuovi fondi di private equity (Elite, Credem Venture Capital II ed Eltifplus), che hanno raccolto complessivamente oltre 200 milioni di euro.

Chi è NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan che nasce con l’obiettivo di investire in pmi non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l’economia reale del Paese.

NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $418 miliardi al 30 giugno 2022. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export.

Il Gruppo Finlogic

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica).

Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed uffici commerciali e tecnici nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.