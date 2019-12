Natale 2019: italiani spenderanno metà budget per il regalo al partner o ai figli

Gli italiani spenderanno in media per fare il regalo di Natale quest’anno alla persona per loro più importante, che sia il partner o i figli, circa metà del budget totale a disposizione, pari a 176 euro. Così emerge dall’Osservatorio Compass, società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, dedicato al Natale.

Quanto si spenderà per i regali

Secondo l’Osservatorio gli italiani, per pacchetti vari, spenderanno in media 322 euro, in leggero calo rispetto ai 330 euro del 2018. La maggior parte spenderà fino a 250€ (46%), ma c’è chi si spingerà oltre, arrivando a spendere tra i 251€ e i 500€ (26%) e tra i 501€ e 750€ (9%). Solo il 4% potrà arrivare a spendere fino ai 1000€ (4%) o addirittura oltrepassare questa soglia (2%).

Oltre metà delle famiglie italiane spenderà, in ogni caso, quanto lo scorso anno (58%), anche se qualcuno potrà permettersi qualche sfizio in più (18%).

Aumenta la quota di budget destinata all’elettronica/elettrodomestici e all’abbigliamento, a cui si riserva complessivamente circa il 60% del totale.

A chi faranno i regali gli italiani

La persona più importante a cui fare il regalo di Natale per gli italiani anche quest’anno è il proprio partner (40%), con gli uomini (48%) che si mostrano più “romantici” rispetto alle donne, specialmente le mamme, più propense a far felici i figli (37%).

Tra gli under 35 vince sempre la coppia, con il 47% che metterà al centro il partner, anche se molti penseranno ai genitori (23%).

Cosa si regalerà e cosa si vorrebbe ricevere

Tra i regali che gli italiani desiderano ricevere sotto l’albero troviamo abbigliamento, calzature e accessori (41%), specialmente per gli under 35 (51%). Tanti sperano però di viaggiare e di ricevere in dono dei biglietti aerei (29%), mentre altri vorrebbero un prodotto informatico (23%), prodotti di telefonia (20%) oppure libri e riviste (20%), che fanno gola soprattutto agli over 55 (24%).

Tra i regali da fare anche in tal caso ai primi posti troviamo l’abbigliamento, calzature e accessori (46%), che gli italiani amano donare oltre che ricevere. Al secondo posto libri e riviste (23%), seguiti dai prodotti per la cura della persona (20%), dai giochi per bambini (18%) e dai prodotti alimentari (17%).

A livello generazionale emergono alcune differenze: tra gli under 35 cresce chi opterà per prodotti per la cura della persona (26%), mentre gli over 55 puntano molto su libri e riviste (29%) e sui prodotti alimentari (23%). Il prodotto elettronico più acquistato sarà lo smartphone (83%), molto più dei pc/tablet (44%) e dei televisori (42%).

Nel 63% dei casi, per l’acquisto di un nuovo telefono si ricorrerà, inoltre, al credito al consumo.

Dove si acquisteranno i regali

Circa un terzo degli italiani comprerà i propri regali esclusivamente online (32%), e soprattutto per acquistare biglietti per concerti ed eventi (con l’80% che li acquisterà online), viaggi e biglietti aerei (76%), videogiochi (75%), ma anche i prodotti di telefonia (63%), i grandi elettrodomestici per la cottura (58%), libri e riviste (55%) e i televisori (55%).

Nei negozi fisici si acquistano prevalentemente prodotti alimentari (83%), abbigliamento (66%), prodotti per la cura della persona (58%) e grandi elettrodomestici da lavaggio (56%).

I motivi? Sono tanti, tra i più importanti: la possibilità di vedere e provare il prodotto (37%), di averlo subito a disposizione (19%) e di trovare offerte vantaggiose (16%).