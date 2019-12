Natale: 1 italiano su 4 disposto ad indebitarsi per le feste

Il 40% degli italiani ha contratto almeno un debito e ammonta a circa 380 euro al mese la rata media che paga ogni cittadino indebitato.

Una situazione paradossale che peggiora durante le festività di dicembre con circa 1 persona su 4 disposta a contrarre debiti per poter sostenere le spese dei regali di Natale.

I dati sono quelli resi noti da Legge3.it, portale che assiste privati e imprese a uscire da situazioni di indebitamento e sovraindebitamento secondo cui per i doni da mettere sotto l’albero ciascun italiano spenderà in media 322 euro, cenoni e, magari, la settimana bianca o il Capodanno da festeggiare fuori porta, in Italia o all’estero.