Nasce IRERF, fondo che investe in format immobiliari innovativi

Si chiama Infrastructure Real Estate Recovery Fund (IRERF) ed è il primo fondo che investe (con approccio ESG) in format immobiliari innovativi per le nuove generazioni. Lo ha creato Alternative Capital Partners, SGR nata con la missione di coniugare principi di sostenibilità ESG ed investimenti alternativi innovativi ad elevato impatto su ambiente ed economia reale.

“Le macro tendenze sociali e i cambiamenti demografici in atto stanno ridisegnando i format infrastrutturali immobiliari sociali. Il modo in cui i Millennials (Generazione Y) e già parte dei Centennials (Generazione Z) vivono, studiano, lavorano e viaggiano sta mutando radicalmente rispetto alle generazioni precedenti” si legge in una nota, in cui viene specificato: “Questa rivoluzione epocale, già in atto da anni negli Stati Uniti e nel resto d’Europa, porta ad un processo di rigenerazione urbana che passa attraverso la diffusione di nuovi format immobiliari ed è alla base di una domanda “green & sustainable” di spazi offerti in forma di “servizi” quali lo Smart/Coworking, lo Student Housing, l’Hostelling ed il Co-living/Shared Housing. Tali nuovi format rappresentano i segmenti “alternativi” innovativi del mercato Real Estate globale ed europeo, con coefficienti di penetrazione ancora molto contenuti e tassi di crescita attesi rilevanti nel nostro paese, emergendo come una nuova frontiera in termini di strategia di asset allocation per gli investitori nazionali ed esteri che puntano sull’immobiliare”.

Il fondo è dedicato ad investimenti in immobili con destinazione d’uso prevalentemente direzionale, ricettiva e residenziale, suscettibili di essere riconvertiti attraverso interventi di light capex di rigenerazione urbana in infrastrutture immobiliari sociali e/o già valorizzati in tale chiave, attraverso format innovativi di gestione anche misti quali lo Smart/Coworking, lo Student Housing, l’Hostelling ed il Co-living/Shared Housing.

La strategia di investimento – si legge ancora nel comunicato – è prevalentemente reddituale e ESG compliant, tesa al profitto ma con benefici intrinseci per il territorio e per gli utilizzatori, focalizzata sull’acquisizione di immobili prevalentemente in Italia ed in via residuale nel resto d’Europa, idonei alle nuove aperture ed a piani espansivi dei gestori partner e/o dagli stessi già gestiti.

IRERF è un open-market fund pensato per soddisfare l’appetito verso segmenti “alternativi” immobiliari innovativi con andamenti anticiclici di investitori istituzionali e professionali core/core-plus – quali casse di previdenza, compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondazioni bancarie, family office e realtà di wealth management – da tempo alla ricerca in ambito Real Estate di investimenti capaci di generare non solo stabili flussi reddituali con ridotto profilo di rischio in fase di gestione del portafoglio ma nel contempo rilevanti plusvalenze alla dismissione degli immobili.