Nasce illimitybank: la banca senza sportelli di Corrado Passera

Si chiama illimitybank.com, la nuova banca diretta del illimity, gruppo fondato da Corrado Passera, ceo della società, ex numero uno di Intesa Sanpaolo. La nuova banca, interamente digitale e in cloud, nasce con la collaborazione di Fabrick (piattaforma di open banking) e Sts (provider di servizi del gruppo Sella).

“Una piattaforma nativamente open – costruita insieme a Reply, uno dei principali e più innovativi player tecnologici italiani – consente a illimitybank.com, tramite API (Application Programming Interface) e l’utilizzo dei big data, di essere una platform bank, cioè un aggregatore di servizi e prodotti di terze parti e avere quindi per i suoi clienti un’offerta ancora più ricca grazie all’esperienza delle migliori aziende sul mercato” si legge nel comunicato della banca.

Per la partenza, fino al 15 novembre, Illimity Bank offrirà il conto nella versione “Plus” con canone azzerato che include carte di debito e credito con profilo personalizzabile, prelievi gratuiti sopra i 100 euro in Italia e all’estero, e bonifici istantanei. Dopo i primi 12 mesi, si potrà facilmente mantenere la gratuità del canone grazie a semplici comportamenti: accreditare lo stipendio, attivare l’addebito di una bolletta o effettuare pagamenti con le carte per almeno 300 euro al mese. Per coloro che hanno un profilo di operatività meno intenso, ci sarà la possibilità di passare gratuitamente al conto base che non ha canone e non include la carta di credito.

illimitybank.com nasce non solo digitale, ma anche interamente in cloud. illimity è infatti il primo istituto di credito nazionale ad aver adottato – in partnership con Microsoft – il cloud come tecnologia abilitante di tutti i propri processi core.

“Illimitybank.com – si legge in una nota – è una banca diretta che offre conti correnti, conti deposito, pagamenti – dai bonifici agli instant payments -, carte di credito e di debito – sviluppate con Nexi e abilitate ai mobile payments grazie ad Apple Pay e Google Pay, e utilizzabili anche per gli acquisti online -, assicurazioni e prestiti personali”

Per entrare in banca basta accedere al sito o all’app senza recarsi fisicamente in filiale. Anche l’apertura del conto si effettua in pochi minuti da qualunque dispositivo, da qualsiasi luogo e in ogni momento della giornata e diventa immediatamente operativo. Inoltre, illimity offrirà Conti Deposito con tassi garantiti molto competitivi per tutta la durata del rapporto: da 6 a 60 mesi con interessi lordi fino al 3,25% per i depositi a cinque anni.