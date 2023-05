Mutuo, quali banche lo concedono al 100%

La casa, si sa, per molti è un sogno e per altri un vero e proprio obiettivo. Il mutuo al 100% per l’acquisto di un’abitazione è la soluzione che il mercato del credito offre per rendere più accessibile tale operazione ai risparmiatori. Vediamo tutto nell’analisi.

Cos’è il mutuo al 100%

Per andare incontro a chi vorrebbe acquistare un’abitazione ma non può permettersi di pagare un acconto, alcune banche hanno deciso di accogliere la possibilità offerta dalla Banca d’Italia di concedere il mutuo al 100%. Così si può garantire la copertura totale del costo dell’abitazione, seppur con garanzie e tassi più elevati rispetto ad un mutuo classico all’80%.

Quali banche lo concedono

Sono diverse le banche che oggi concedono questa soluzione, tra le altre troviamo Intesa Sanpaolo, Banca MPS e Banca Popolare Pugliese. Tuttavia, secondo un’analisi realizzata ad aprile da Facile.it, sono 3 le migliori soluzioni con il mutuo al 100%. Nella simulazione è stata ipotizzata una richiesta da parte di un soggetto di età inferiore ai 36 anni, assunto a tempo indeterminato, per un valore di 190mila euro, con mutuo al 100%, da restituire in 30 anni, e i mutui con i tassi più convenienti sono risultati essere quelli di Banca BPER, Banco BPM e Crédit Agricole.

La top 3 sul mercato

Vediamo qui le elencate le caratteristiche dei tre mutui al 100% più appetibili, al momento, sul mercato italiano.

BPER Banca – Mutuo Giovani Under 36

Tipo tasso: fisso

Importo rata mensile: €863,83

Tasso: 3,60% finito

Taeg: 3,76%

Spese istruttoria: €390

Spese perizia: €280

Coperture assicurative: polizza incendio/scoppio obbligatoria

Garanzie: ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto del finanziamento, con iscrizione ipotecaria pari al 180% del capitale erogato

Gestione della pratica: in filiale

Crédit Agricole Italia – Mutuo Giovani Crédit Agricole

Tipo tasso: fisso

Importo rata mensile: €864,89

Tasso: 3,61% (Irs 30A + 1,05%)

Taeg: 3,86%

Spese istruttoria: €1.900

Spese perizia: €158,60

Coperture assicurative: polizza incendio/scoppio obbligatoria

Garanzie: ipoteca sull’immobile oggetto del finanziamento, di grado anche successivo al primo, con iscrizione ipotecaria pari al 150% dell’importo finanziato

Gestione della pratica: in filiale

Banco BPM – Mutuo You Giovani Green Consap