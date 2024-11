Mutui: tassi in calo dell’1% in meno di un anno, e la discesa non è finita

Un punto percentuale in meno in un anno. A tanto ammonta il calo del tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni secondo l’Associazione bancaria italiana, Abi, nel rapporto mensile.

Mutui: comprare casa costa meno

In pratica, nel mese di ottobre si è passati al 3,28%, rispetto al 3,31% di settembre 2024 e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. Un trend che rispecchia il taglio dei tassi della BCE e che, secondo le stime ABI, dovrebbe scendere ulteriormente per il calo del costo del denaro atteso nei prossimi mesi.

“Come dice n volte il presidente Christine Lagarde loro si basano sulle informazioni dei dati più recenti e la tendenza che stiamo registrando” sui dati “fa presumere che anche a dicembre ci possa essere un ulteriore taglio dei tassi”, afferma in conference call con il vice direttore generale vicario Abi, Gianfranco Torriero rispondendo ad una domanda in merito. “Sicuramente è auspicabile”, sottolinea perché “è fondamentale per dare certezza sui costi prospettici per chi vuole investire“.

In flessione anche i tassi sui prestiti alle imprese sono in calo. Il tasso medio è passato dal 5,45% di dicembre 2023 al 4,60% di ottobre 2024, con una riduzione significativa di 30 punti base rispetto a settembre.

Complessivamente – rileva l’ABI – in ottobre si è verificato un calo dei volumi di credito, frutto del rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: ad ottobre 2024, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,0% rispetto a un anno prima; a settembre 2024 i prestiti alle imprese erano diminuiti del 2,4% e quelli alle famiglie dello 0,4%.

Raccolta bancaria

Sul fronte della raccolta bancaria, il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) ad ottobre 2024 è stato il 3,14%. A settembre 2024 tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro (Italia 3,35%; area dell’euro 3,17%). Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi BCE) quando il tasso era dello 0,29%, l’incremento è stato di 285 punti base.

Investimenti

Ha segnato un calo anche il tasso dei BOT a sei mesi, in media del 2,95% (2,99% a ottobre) in calo di 4 punti base. Il calo è stato di 110 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Al contrario, il tasso dei BTP a 10 anni è stato in media del 3,66% (3,51% ad ottobre) in aumento di 15 punti base. La diminuzione è di 133 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso ad ottobre 2024 è stato il 3,83%, con un incremento di 252 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31%. Ad ottobre 2024 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è stato lo 0,96% (0,99% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente è lo 0,48% (0,52% nel mese precedente; 0,02% a giugno 2022), tenendo presente che il conto corrente non ha la funzione di investimento e permette di utilizzare una moltitudine di servizi.