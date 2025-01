Mutui: i risparmi attesi sulla rata variabile entro fine giugno

Si prospettano nuovi risparmi sui mutui a tassi variabili. Dopo le quattro riduzioni dei tassi di interesse operate nel 2024, la Banca Centrale Europea sembra intenzionata a proseguire sulla strada dei tagli anche nel corso del nuovo anno. Un primo test arriverà già la prossima settimana: nella riunione in programma il 30 gennaio, l’istituto di Francoforte dovrebbe mettere a punto un ulteriore taglio del costo del denaro, che con ogni probabilità sarà di un quarto di punto. Ma non è escluso che possa andare avanti su questa strada.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I risparmi attesi

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio per i mutui a 20 e 30 anni a tasso variabile è sceso a dicembre sotto il 4%, attestandosi al 3,93%, mentre le migliori offerte si fermano al 3,49%. Un taglio di un quarto di punto percentuale deciso nella riunione di giovedì prossimo porterebbe il TAN medio al 3,68%, con il migliore che si abbasserebbe al 3,24%.

Considerando un mutuo da 150.000 € della durata di 20 anni, la rata media potrebbe quindi scendere dai 903 € attuali a 884 €, per un risparmio fino a 19 € al mese e 4.700 € sugli interessi del finanziamento, mentre per le migliori offerte la rata passerebbe da 869 € a 850 €, per una spesa totale fino a 4.600 € inferiore sull’intera durata del mutuo.

Ipotizzando altri due tagli da 25 punti base decisi nelle prossime tre riunioni – in programma a marzo, aprile e giugno – il TAN medio dei mutui a tasso variabile potrebbe scendere al 3,18%, per rate mensili fino a 58 € più leggere rispetto a oggi (845 €) e un risparmio di 13.900 € sugli interessi del mutuo. Fino ad allora, tuttavia, il tasso fisso continuerà a essere più conveniente, alla luce di tassi di interesse decisamente più bassi.

“L’allentamento della politica monetaria della Banca Centrale Europea – ha spiegato Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it – sta rendendo i tassi dei mutui sempre più vantaggiosi e il mercato ne sta giovando. Nel prossimo futuro sarà importante capire come si evolverà l’inflazione nell’Eurozona e quali saranno le decisioni di Bank of England e Federal Reserve, dal momento che divergenze in tema di politica monetaria potrebbero indebolire l’euro rispetto a dollaro e sterlina. In attesa dell’ufficialità di ulteriori tagli, le previsioni indicano che già a metà 2025 le migliori offerte dei mutui a tasso variabile potrebbero avere un TAN simile a quello attuale medio dei mutui a tasso fisso.”

Le offerte migliori

Al momento su MutuiOnline.it – spiega una nota – la migliore offerta per un mutuo a tasso fisso con gli stessi parametri di quello preso in esame sopra ha infatti un TAN del 2,46% e una rata mensile di 792 €.