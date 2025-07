Mutui e prestiti in volata: richieste a +40% in giugno

Il mercato del credito al consumo in Italia mostra segnali di robusta crescita, confermando il trend positivo già evidenziato nei mesi precedenti. È quanto emerge dal consueto rapporto mensile di Experian che per il mese di giugno ha registrato una performance brillante per i principali indicatori del comparto, con particolare slancio per i mutui immobiliari e il credito al consumo tramite formula Buy Now, Pay Later (BNPL).

Mutui rimbalzano, trainano i giovani

Le richieste di mutui fanno segnare un incremento del +43,22% rispetto a giugno 2024, segnale di una fiducia crescente nel comparto immobiliare. Si tratta di un rimbalzo notevole, reso possibile da una progressiva stabilizzazione dei tassi di interesse, dopo anni di elevata volatilità. Su base mensile, invece, si osserva una lieve flessione (-1,07%), fisiologica dopo un primo semestre di forte dinamismo.

A trainare la domanda sono soprattutto i giovani della Generazione Z (18-29 anni), che registrano un incremento delle richieste del +9,97% rispetto a maggio e un eccezionale +90,22% su base annua. Il dato riflette una rinnovata propensione all’acquisto della prima casa, incoraggiata anche dalle prospettive di alleggerimento delle politiche monetarie delineate dall’ultimo bollettino dell’ABI.

BNPL e prestiti personali

Il BNPL continua il suo percorso di consolidamento nei comportamenti d’acquisto degli italiani. Le richieste crescono del +4,40% rispetto a maggio e segnano un +42,74% rispetto a giugno 2024.

Il modello, che consente il frazionamento dei pagamenti su brevi orizzonti temporali senza interessi, si conferma particolarmente apprezzato dalle fasce più giovani e per acquisti a basso importo.

I prestiti personali mostrano una dinamica positiva su base annua (+13,63%), confermata anche nel secondo trimestre dell’anno (+9,2% rispetto allo stesso periodo del 2024). Tuttavia, su base mensile, si osserva una leggera contrazione delle richieste (-1,47%), in linea con la moderazione generale di giugno.

Canali digitali e finalità

Il credito al consumo si fa sempre più digitale: l’utilizzo dei canali online per l’accesso ai prodotti di credito è cresciuto del +6,78% su base annua, segno di una trasformazione strutturale nei comportamenti dei consumatori e di una risposta efficace dell’offerta bancaria e finanziaria.

Tra le finalità di spesa, si confermano al primo posto gli smartphone, pur in calo rispetto ai mesi precedenti. Cresce invece il peso degli autoveicoli (nuovi e usati) e degli elettrodomestici, a testimonianza di una domanda che si sta lentamente riallineando ai consumi durevoli.

A livello territoriale, è il Nord Ovest a guidare l’espansione del credito nel mese di giugno, con un incremento delle richieste del +3,45% rispetto a maggio. Il confronto su base annua è positivo in tutte le macroaree italiane, segno di una crescita diffusa e non circoscritta a singoli distretti economici.

Armando Capone, CEO di Experian Italia, ha commentato: