Mutui e bollette: montagna di debiti da 82 miliardi, un record

Con la crisi che morde, onorare pagamenti è diventato sempre più un’impresa difficile da portare a termine per aziende e famiglie italiane. Dalle scadenze del mutuo della casa alle rate di finanziamento per l’auto, passando per bollette di luce e gas, è decisamente lungo l’elenco di debiti “dimenticati” he nel 2018 ha raggiunto il suo livello record: 82,3 miliardi di euro, con un aumento del 15% circa rispetto ai 71,4 miliardi del 2017.

E’ quanto mette in luce dal IX Rapporto annuale Unirec – l’Unione nazionale delle imprese a tutela del credito, da cui emerge che il recupero di questa montagna di soldi diventa sempre più difficile, poiché circa la metà di questi (il 48%, pari a 39,5 miliardi) sono crediti deteriorati, tra Npl e insoluti di vecchia data. Di questi il 31% riguarda le imprese e il 69% i consumatori.

In parallelo, il totale dei crediti recuperati si stabilizza a 7,8 miliardi, con un ritmo di crescita più moderato che sfiora il 5% influenzato dagli Npl, la cui gestione diviene progressivamente più difficoltosa nel tempo.