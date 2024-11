Musk entra ufficialmente nel team Trump, sarà capo del DOGE

Elon Musk entra ufficialmente nel team di Donal Trump, neo-eletto presidente Usa. Che il numero uno di Tesla e SpaceX potesse svolgere un ruolo attivo nell’amministrazione di Trump era nell’aria. Poche ore fa è arrivata la conferma: il businessman più potente del 2024, così come è stato appena incoronato da Fortune, guiderà il Dipartimento per l’efficienza del governo (Doge). Nel suo ruolo sarà affiancato da Vivek Ramaswamy, un investitore di origini indiane attivo nel biotech, candidato per la nomination presidenziale repubblicana contro Trump, successivamente ritiratosi per dare il suo appoggio al tycoon. I due forniranno consulenza esterna alla Casa Bianca su come “guidare una riforma strutturale su larga scala”, ha dichiarato Trump.

Che cosa è il Doge

Il DOGE, il cui acronimo si riferisce alla criptovaluta preferita di Musk, Dogecoin, è un nuovo dipartimento proposto dal fondatore di Tesla, e poi sostenuto da Trump. L’obiettivo dichiarato è quello di smantellare la burocrazia governativa, ridurre le normative in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali.

Una premessa: quello a cui lavorerà Musk non è un dipartimento ufficiale del governo, ma una struttura che agirà con pieni poteri in collaborazione con il dipartimento del Tesoro e con i responsabili del bilancio degli Stati Uniti. Usando le parole di Trump, si tratterà di “un gruppo esterno che offrirà alla Casa Bianca consigli e indicazioni su come guidare riforme strutturali su larga scala e creare un approccio imprenditoriale al governo mai visto prima”.

Trump ha descritto il DOGE come “potenzialmente il Progetto Manhattan dei nostri tempi”, facendo riferimento al progetto segreto che portò allo sviluppo della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. L’intento è di far risparmiare circa 2 trilioni di dollari alle casse federali.

Trump ha inoltre spiegato che il lavoro di Musk e Ramaswamy dovrà concludersi entro il 4 luglio 2026, in concomitanza con 250esimo anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza.

Vola il Dogecoin

L’annuncio della creazione del DOGE ha avuto un impatto immediato sul mercato delle criptovalute, con il valore di Dogecoin, la criptovaluta associata a Musk, in forte aumento: martedì, dopo l’annuncio, la criptovaluta ha superato per alcune ore la soglia di 0,40 dollari. Dal giorno delle elezioni il valore della meme coin è aumentato del 153%.

Musk: businessman più potente del 2024

Mentre si accinge a svolgere un ruolo attivo in politica, Elon Musk viene intanto incoronato dalla rivista Fortune come l’uomo più potente del 2024. La rivista americana ha sottolineato la sua influenza in ambito imprenditoriale e anche politico, dato che è stato tra i principali sostenitori del neoeletto presidente Donald Trump.

Ricordiamo che oltre a Tesla, SpaceX e la piattaforma social X, l’imprenditore sudafricano naturalizzato americano, è proprietario di diverse aziende tecnologiche più piccole, tra cui la società di intelligenza artificiale xAI e la società di neurotecnologia Neuralink.

Nella classifica Fortune, Musk è seguito dal Ceo di Nvidia, Jensen Huang, dal presidente e Ceo di Microsoft, Satya Nadella, dal presidente e Ceo di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, e dal Ceo di JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Nessun italiano in lista.