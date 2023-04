SpaceX ha appena registrato un flop in mondovisione con il razzo Starship disintegratosi dopo il decollo, eppure Elon Musk grazie alla sua geniale view strategica negli investimenti non ha molte ragioni per rattristarsi. La conferma è arrivata a inizio 2023, quando con un controsorpasso da maestro a Bernard Arnault, è tornato a essere l’uomo più ricco al mondo. Vediamo tutto nell’analisi.

La beffa per SpaceX

Musk, per un motivo o per l’altro, è sempre al centro della cronaca. Nelle ultime ore si è parlato molto della sua azienda spaziale SpaceX, che sta letteralmente puntando alla Luna. Starship di SpaceX è esplosa durante il primo volo di prova del veicolo spaziale progettato per inviare astronauti sulla Luna. Il test è partito da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas. Ci saranno diversi altri tentativi, già quest’anno, con la speranza di raggiungere l’orbita entro fine 2023. Per la serie: provarci sempre, arrendersi mai.

Musk e Arnault a confronto

Questo è un po’ il motto di tutta la vita professionale di Musk, che nel tempo ha costruito un impero tale da diventare uno dei personaggi più influenti e ricchi del pianeta. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio del patron di Tesla vale, alla chiusura di Wall Street del 27 febbraio 2023, 187,1 miliardi di dollari più dei 185,3 miliardi di Bernard Arnault. Per Musk si tratta di un sorpasso importante dopo mesi di difficoltà di Tesla seguiti all’acquisizione di Twitter. Senza scordare il boom di Open AI, che negli ultimi mesi ha fatto fortune ovunque. Il suo antagonista Arnault è invece proprietario del conglomerato del lusso LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy): oltre all’abbigliamento, i preziosi, le gallerie d’arte, il talent scouting.

Il mantra diversificazione

Il verbo comune, per questi due formidabili guru del business, sembra essere uno solo: diversificare. La diversificazione è uno dei principi più importanti da seguire in un investimento. Se applicata correttamente, consente agli investitori di ridurre la quantità di rischi assunti senza lasciarsi scappare i rendimenti a lungo termine. Arnault si è concentrato su arte e lusso, inglobando tutti i marchi più cool che catturano l’interesse di questa fetta di mercato. Musk, invece, ha scelto una strada più audace: social media, automotive, spazio, intelligenza artificale. Perché i geni possono anche piangere, ma troveranno sempre una strada alternativa per raggiungere il successo.